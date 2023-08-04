السودان يغلق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا

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أعلن التلفزيون السوداني أن السلطات قررت إغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا بسبب اندلاع صراع في مناطق متاخمة لولاية القضارف شرق البلاد.ولم يذكر التلفزيون السوداني مزيداً من التفاصيل على الفور.وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الملاصق للسودان في وقت سابق الجمعة، بسبب مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين وفقاً لما نقلته صحيفة "أديس ستاندرد".