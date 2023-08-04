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ضبط 200 كغ من المخدرات في طهران

Lebanon 24
04-08-2023 | 05:58
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أعلن المدعي العام في مدينة إسلام شهر الإيرانية ضبط 200 كغ من مادة الكريستال المخدر في المدينة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال سعيد دوستي نجاد إن عناصر الأمن والاستخبارات في المنطقة تمكنت من كشف عصابة تهريب المخدرات وتفكيكها في مدينة إسلام شهر.
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وذكر أنه تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين بهذه العصابة، وضبط 200 كيلوغرام من مخدرات الكريستال، مؤكدا تسليم المتهمين للقضاء.
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