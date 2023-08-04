دولة خليجية تُسجّل أعلى معدّل إستهلاك للكهرباء في تاريخها... كم بلغ؟

سجلت البحرين أعلى معدل إستهلاك للكهرباء في تاريخها، بلغ 3798 ميغاوات، وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عال في منطقة الخليج التي تُعاني من تبعات الاحتباس الحراري. (روسيا اليوم)

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