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إقتصاد

دولة خليجية تُسجّل أعلى معدّل إستهلاك للكهرباء في تاريخها... كم بلغ؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 06:07
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سجلت البحرين أعلى معدل إستهلاك للكهرباء في تاريخها، بلغ 3798 ميغاوات، وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عال في منطقة الخليج التي تُعاني من تبعات الاحتباس الحراري. (روسيا اليوم)
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