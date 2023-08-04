"كذبٌ فادح".. لهذا السبب يتجنّب نتنياهو وسائل الإعلام الإسرائيليّة

علّقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على رفض رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو الظهور على وسائل الإعلام أو إجراء المقابلات الاذاعية والصحفية أو التلفزيونية في وسائل الإعلام المحلية.



Advertisement وأشار التقرير إلى أنّ 7 أشهر مرت على تشكيل الحكومة اليمينية ولا يزال نتنياهو يتجنب إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي نفس الوقت يجيب في كثير من الأحيان على أسئلة وسائل الإعلام العالمية، وأضاف: "ومنذ تشكيل الحكومة، أجرى 21 مقابلة مع وسائل إعلام خارجية، و4 مع محلية، و3 جلسات إعلامية للصحفيين في رحلات للخارج". وأشار التقرير إلى أنّ 7 أشهر مرت على تشكيل الحكومة اليمينية ولا يزال نتنياهو يتجنب إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي نفس الوقت يجيب في كثير من الأحيان على أسئلة وسائل الإعلام العالمية، وأضاف: "ومنذ تشكيل الحكومة، أجرى 21 مقابلة مع وسائل إعلام خارجية، و4 مع محلية، و3 جلسات إعلامية للصحفيين في رحلات للخارج".

ولفت إلى أنّ "نتنياهو فضّل مؤخراً إجراء مقابلة مع شبكة أميركية وهي NBC، زاعماً فيها أن إسرائيل ليست في طريقها لحرب أهلية، رافضاً مخاوف المحتجين ضده، لكنه اعترف بوجود خلاف خطير"، وأضاف: "في هذه الحالة يعرف كل إسرائيلي لماذا يختار نتنياهو تفضيل إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الأجنبية، والسبب هو أنه يمكن تجنب الأسئلة الصعبة كون المحاورين الأجانب ليست لديهم كافة التفاصيل الداخلية المرتبطة بإسرائيل، كما أنه ليس لديهم اهتمامٌ بالمسائل التي تمس حياة الإسرائيليين أنفسهم مثل تكلفة المعيشة".

وفي ذات السياق، قال الكاتب المسرحي "الإسرائيلي" بوعاز غاؤون في مقال لصحيفة "يديعوت أحرنوت" "إن مقابلات نتنياهو الأخيرة مع الصحافة الدولية عبارة عن أكاذيب فادحة، حتى ظهر السياسي الأكثر كذباً في تاريخ إسرائيل، وقد سبق أن أطلق عليه شريكه بيتسلئيل سموتريتش لقب الكذاب ابن الكذاب، ووصفه بيني غانتس بذات الكلمة".



وأضاف غاؤون في مقال: "لقد جاءت مقابلته مع CNN لمدة 12 دقيقة، لتكشف مزيداً من كذبه، فقد تضمنت 2196 كلمة، ورغم أن 76% منها لنتنياهو فقد اشتكى خلال المقابلة أنهم "لا يسمحون له بالتحدث"، وهي شكوى كاذبة".



وتابع: "من أصل 1670 كلمة، كانت 263 كلمة صحيحة، ومنها أن إسرائيل لديها جيش قوي، وأن القضاة اقترحوا على النيابة حذف شرط الرشوة ضده".



وأردف: "باقي كلمات نتنياهو البالغ عددها 1407 جاءت تشويهات فادحة للواقع، حيث كان حديث نتنياهو بنسبة 84 بالمئة كذبا والصحيح 16بالمئة، ومقابل كل كلمة صدق نطق بها، كانت هناك 5.3 كلمة من الكذب". (عربي21)