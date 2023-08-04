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عربي-دولي
لأول مرة في التاريخ... عاصفة شمسيّة ضربت الأرض والقمر والمريخ في الوقت عينه!
Lebanon 24
04-08-2023
|
06:14
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ضربت عاصفة شمسية الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد، وهي المرة الأولى التي تم فيها قياس ثوران على ثلاثة أسطح كوكبية في الوقت عينه.
واكتشف أسطول دولي من المركبات الفضائية الانفجار، ووجد أن الجسيمات كانت نشطة بما يكفي لتحلق عبر المجال المغناطيسي للأرض الذي يحمي كوكبنا عادة من مثل هذه الأحداث.
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وضربت العاصفة الشمسية القمر والمريخ بسبب نقص المجالات المغناطيسية، والتي يخشى علماء الفلك أن تكون قاتلة لاستكشاف الإنسان في المستقبل.
وتم اكتشاف العاصفة الشمسية في 28 تشرين الاول 2021، لكن العلماء نشروا نتائجهم اليوم. (روسيا اليوم)
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