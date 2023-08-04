Advertisement

عربي-دولي

لأول مرة في التاريخ... عاصفة شمسيّة ضربت الأرض والقمر والمريخ في الوقت عينه!

Lebanon 24
04-08-2023 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1094397-638267519882438857.png
Doc-P-1094397-638267519882438857.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضربت عاصفة شمسية الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد، وهي المرة الأولى التي تم فيها قياس ثوران على ثلاثة أسطح كوكبية في الوقت عينه.

واكتشف أسطول دولي من المركبات الفضائية الانفجار، ووجد أن الجسيمات كانت نشطة بما يكفي لتحلق عبر المجال المغناطيسي للأرض الذي يحمي كوكبنا عادة من مثل هذه الأحداث.
Advertisement

وضربت العاصفة الشمسية القمر والمريخ بسبب نقص المجالات المغناطيسية، والتي يخشى علماء الفلك أن تكون قاتلة لاستكشاف الإنسان في المستقبل.

وتم اكتشاف العاصفة الشمسية في 28 تشرين الاول 2021، لكن العلماء نشروا نتائجهم اليوم. (روسيا اليوم)
 

 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-08-04
08:30 | 2023-08-04
08:14 | 2023-08-04
08:00 | 2023-08-04
07:37 | 2023-08-04
07:30 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24