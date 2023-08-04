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عربي-دولي

6 قتلى على الأقل في انزلاق تربة في جورجيا

Lebanon 24
04-08-2023 | 06:14
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شهدت منطقة راتشا الجبلية الواقعة في شمال غربي جورجيا حادث انزلاق تربة، حسبما أفادت السلطات.

وعلى الأثر، قتل ستة أشخاص على الأقل وفقد نحو 30 آخرين في الحادث.
 

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انزلاق

تربة

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