6 قتلى على الأقل في انزلاق تربة في جورجيا

شهدت منطقة راتشا الجبلية الواقعة في شمال غربي جورجيا حادث انزلاق تربة، حسبما أفادت السلطات.وعلى الأثر، قتل ستة أشخاص على الأقل وفقد نحو 30 آخرين في الحادث.