بينها دولٌ عربية.. إليكم أكبر الميزانيات العسكريّة في العالم

بلغت الميزانيات العسكرية العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق في العالم 2022، حث بلغت 2.2 تريليون دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

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وتصدَّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الميزانيات العسكرية لعام 2022، البالغة نحو 876 مليار دولار، تلتها الصين بميزانية بلغت 292 مليار دولار.



كذلك، ضمّت القائمة دولاً عربية هي: السعودية، وقطر، والجزائر، والكويت، وعمان.



وفي ما يلي قائمة تُظهر تصنيف أكبر الميزانيات العسكرية العالمية من الأعلى إلى الأدنى:



أكبر 40 ميزانيات عالمية:



1- الولايات المتحدة: 876.9 مليار دولار



2- الصين: 292 مليار دولار



3- روسيا: 86.4 مليار دولار



4- الهند: 81.4 مليار دولار



5- السعودية: 75.0 مليار دولار



6- المملكة المتحدة: 68.5 مليار دولار



7- ألمانيا: 55.8 مليار دولار



8- فرنسا: 53.6 مليار دولار



9- كوريا الجنوبية: 46.4 مليار دولار



10- اليابان: 46.0 مليار دولار



11- أوكرانيا: 44.0 مليار دولار



12- إيطاليا: 33.5 مليار دولار



13- أستراليا: 32.3 مليار دولار



14- كندا: 26.9 مليار دولار



15- الإحتلال الإسرائيلي: 23.4 مليار دولار



16- إسبانيا: 20.3 مليار دولار



17- البرازيل: 20.2 مليار دولار



18- بولندا: 16.6 مليار دولار



19- هولندا: 15.6 مليار دولار



20- قطر: 15.4 مليار دولار



21- تايوان: 12.5 مليار دولار



22- سنغافورة: 11.7 مليار دولار



23- تركيا: 10.6 مليار دولار



24- باكستان: 10.3 مليار دولار



25- كولومبيا: 9.9 مليار دولار



26- الجزائر: 9.1 مليار دولار



27- إندونسيا: 9.1 مليار دولار



28- المكسيك: 8.5 مليار دولار



29- النرويج: 8.4 مليار دولار



30- الكويت: 8.2 مليار دولار



31- اليونان: 8.1 مليار دولار



32- السويد: 7.7 مليار دولار



33- بلجيكا: 6.9 مليار دولار



34- إيران: 6.8 مليار دولار



35- سويسرا: 6.1 مليار دولار



36- سلطنة عمان: 5.8 مليار دولار



37- تايلاند: 5.7 مليار دولار



38- تشيلي: 5.6 مليار دولار



39- الدنمارك: 5.5 مليار دولار



40- رومانيا: 5.2 مليار دولار