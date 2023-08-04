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عربي-دولي

بينها دولٌ عربية.. إليكم أكبر الميزانيات العسكريّة في العالم

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:00
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بلغت الميزانيات العسكرية العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق في العالم 2022، حث بلغت 2.2 تريليون دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
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وتصدَّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الميزانيات العسكرية لعام 2022، البالغة نحو 876 مليار دولار، تلتها الصين بميزانية بلغت 292 مليار دولار. 

كذلك، ضمّت القائمة دولاً عربية هي: السعودية، وقطر، والجزائر، والكويت، وعمان.

وفي ما يلي قائمة تُظهر تصنيف أكبر الميزانيات العسكرية العالمية من الأعلى إلى الأدنى:

أكبر 40 ميزانيات عالمية:

1- الولايات المتحدة: 876.9 مليار دولار

2- الصين: 292 مليار دولار

3- روسيا: 86.4 مليار دولار

4- الهند: 81.4 مليار دولار

5- السعودية: 75.0 مليار دولار

6- المملكة المتحدة: 68.5 مليار دولار

7- ألمانيا: 55.8 مليار دولار

8- فرنسا: 53.6 مليار دولار

9- كوريا الجنوبية: 46.4 مليار دولار

10- اليابان: 46.0 مليار دولار

11- أوكرانيا: 44.0 مليار دولار

12- إيطاليا: 33.5 مليار دولار

13- أستراليا: 32.3 مليار دولار

14- كندا: 26.9 مليار دولار

15- الإحتلال الإسرائيلي: 23.4 مليار دولار

16- إسبانيا: 20.3 مليار دولار

17- البرازيل: 20.2 مليار دولار

18- بولندا: 16.6 مليار دولار

19- هولندا: 15.6 مليار دولار

20- قطر: 15.4 مليار دولار

21- تايوان: 12.5 مليار دولار

22- سنغافورة: 11.7 مليار دولار

23- تركيا: 10.6 مليار دولار

24- باكستان: 10.3 مليار دولار

25- كولومبيا: 9.9 مليار دولار

26- الجزائر: 9.1 مليار دولار

27- إندونسيا: 9.1 مليار دولار

28- المكسيك: 8.5 مليار دولار

29- النرويج: 8.4 مليار دولار

30- الكويت: 8.2 مليار دولار

31- اليونان: 8.1 مليار دولار

32- السويد: 7.7 مليار دولار

33- بلجيكا: 6.9 مليار دولار

34- إيران: 6.8 مليار دولار

35- سويسرا: 6.1 مليار دولار

36- سلطنة عمان: 5.8 مليار دولار

37- تايلاند: 5.7 مليار دولار

38- تشيلي: 5.6 مليار دولار

39- الدنمارك: 5.5 مليار دولار

40- رومانيا: 5.2 مليار دولار
 
(عربي21)
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