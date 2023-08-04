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عربي-دولي

جريمة مروّعة في دولة عربيّة.. رجلٌ يقتل سيدة ويضع أشلاء جسدها في الثلاجة!

Lebanon 24
04-08-2023 | 07:11
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تحقق النيابة العامة بالإسكندرية شمالي القاهرة في جريمة مروعة حيث أقدم شاب على قتل سيدة ووضع جثتها في الثلاجة حتى تعفنت، وذلك انتقاماً منها لرغبتها إنهاء علاقتها به.

ووفقاً للتحقيقات، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، واعترف أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة، وقيام المتهمين الآخرين بمساعدته لإخفاء جريمته.
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وألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين آخرين شاركا في الواقعة، وثبت من التحريات مساعدة المتهم بإحضار كيس بلاستيك ووضع الجثة في الثلاجة وتوفير مروحة للقضاء على الرائحة وكذلك التصرف في متعلقات المجنى عليها.

تفاصيل القصة

القصة بدأت بتلقي شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في شارع الترعة المردومة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية.
وبانتقال أجهزة الأمن ورجال النيابة العامة والأدلة الجنائية وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم فتح باب الشقة المذكورة وكانت خالية من السكان، وتم اكتشاف أن الرائحة تنبعث من ثلاجة حفظ الأغذية الموجودة بالشقة.
وبفتح الثلاجة، تم العثور على "شوال" بلاستيكي بداخله جثة لسيدة تبلغ من العمر 30 سنة، وكشف الطب الشرعي أنها في حالة تعفن تام ومصابة بطعنات وجروح قطعية وذبحية بالرقبة، وأن الجريمة وقعت قبل أكثر من 10 أيام.

من جانبه، كشف مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن رجال الشرطة حينما دخلوا للشقة وجدوا المتهم قد وضع مروحة وتركها تعمل قبالة الثلاجة الموجودة بها الجثة حتى لا تنبعث الرائحة، كما ترك التلفاز يعمل والأنوار مضاءة لإيهام الجيران بتواجده في الشقة.

وأوضح أن المتهم مدمن مواد مخدرة واستولى على متعلقات المجني عليها وأعطاها للمتهمين الذين ساعداه في وضع جثتها بالثلاجة، وأن الشرطة ألقت القبض على الثلاثة وتمت إحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة القضية.
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