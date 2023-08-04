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إقتصاد

أبرزها زيت دوار الشمس... أسعار الغذاء العالمية ترتفع بسبب أزمة إتّفاق الحبوب

Lebanon 24
04-08-2023 | 07:30
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، ارتفع في تموز من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.
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وقالت المنظمة اليوم الجمعة، إنّ مؤشرها الذي يُتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في تموز مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
 
 
وكانت قراءة شهر تموز أقل بنسبة 12 بالمئة تقريبا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22 بالمئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق في آذار 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12 بالمئة مقارنة بشهر تموز بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.

وأضافت أن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15 بالمئة على أساس شهري، ويرجع ذلك أساسا إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود.
 
 
كما أدت مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى. (سكاي نوز)

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