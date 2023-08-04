Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يتحدث عن موعد زيارة بوتين إلى تركيا

Lebanon 24
04-08-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1094430-638267577044800644.jpg
Doc-P-1094430-638267577044800644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حتى الآن.

وأفاد أردوغان في تصريح بأن وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز الاستخبارات، يعملان مع الجانب الروسي لتنسيق اللقاء، معربا عن اعتقاده بأن اللقاء سيتم خلال شهر أغسطس الحالي.
Advertisement

وأكد "أننا متفقون مع الجانب الروسي، في نقل القمح عبر البحر الأسود، وتحويله إلى دقيق، ثم إرساله إلى الدول الفقيرة".

من جهة أخرى، اعتبر أن "إيقاف النيجر تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، جاء ردا على الظلم الذي مارسته لأعوام طويلة". (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-08-04
11:41 | 2023-08-04
11:00 | 2023-08-04
10:52 | 2023-08-04
10:00 | 2023-08-04
09:47 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24