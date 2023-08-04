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عربي-دولي

وزير خارجية الكويت يتلقى دعوة لزيارة إيران

Lebanon 24
04-08-2023 | 09:30
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تلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح دعوة لزيارة إيران، في خضم خلاف حول حقل للغاز يشمل السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن سالم عبد الله الجابر الصباح تسلم أمس الخميس أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد محمد توتونجي، الذي نقل إليه رسالة من وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان، تضمنت دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية.
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وجاءت الدعوة فيما أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.

ولطالما شكل الحقل البحري المعروف بـ"آرش" في إيران و"الدرة" في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.

وأجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لكن لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات بينما ذكر وزير النفط الإيراني الأحد بأن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
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