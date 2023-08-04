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عربي-دولي

روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي لعام 2023 بعد ازدياد تكاليف الحرب

Lebanon 24
04-08-2023 | 16:00
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تحت عنوان: "روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي لعام 2023 بعد ازدياد تكاليف الحرب"، جاء في موقع "الحرة":
 
أظهرت وثيقة حكومية أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار وهو ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في الوقت الذي تتزايد فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا وتضع ضغوطا متزايدة على المالية العامة لموسكو.
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وتسلط الأرقام الضوء على حجم إنفاق روسيا على الصراع رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي، في وقت لم تعد تُنشر فيه بيانات نفقات الميزانية الخاصة بقطاعات معينة، بحسب وكالة رويترز.

وتبين الأرقام أنه في النصف الأول من عام 2023 وحده، زاد إنفاق روسيا الدفاعي 12 بالمئة، أو 600 مليار روبل، عن 4.98 تريليون روبل (54 مليار دولار) التي كانت تستهدفها في الأصل لعام 2023.

ولم ترد الحكومة ووزارة المالية في روسيا على طلبات رويترز للتعليق على البيانات.

وبحسب ما نقلت فرانس برس عن تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الإنفاق العسكري الروسي ارتفع بنسبة 9,2 بالمئة خلال عام 2022 الذي شنت فيه موسكو غزوها الشامل على جارتها أوكرانيا.

وفي ايار، أعلنت وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) في تقييم أولي، أن إجمالي الناتج المحلي الروسي تراجع بنسبة 1,9 بالمئة في الربع الأول من 2023. (الحرة)      
 
المصدر: الحرة
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