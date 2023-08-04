جرحى في انفجار في مبنى سكني شرق روسيا

أُصيب 11 شخصا بانفجار للغاز في مبنى سكني في مدينة كانسك في إقليم كراسنويارسك شرقي روسيا.





وذكرت المصادر أن الانفجار أسفر عن تحطم النوافد في الطوابق السفلية من المبنى وإلحاق ضرر بأنابيب المياه. (روسيا اليوم)

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