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جرحى في انفجار في مبنى سكني شرق روسيا

Lebanon 24
04-08-2023 | 09:37
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أُصيب 11 شخصا بانفجار للغاز في مبنى سكني في مدينة كانسك في إقليم كراسنويارسك شرقي روسيا.


وذكرت المصادر أن الانفجار أسفر عن تحطم النوافد في الطوابق السفلية من المبنى وإلحاق ضرر بأنابيب المياه. (روسيا اليوم)
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انفجار

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