الطاقة الذرية: لم نعثر على أي ألغام في المفاعلين الـ3 والـ4 بمحطة زابوروجيه

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها لم يعثروا على أي ألغام على أسطح مباني المفاعلين الـ3 والـ4 وقاعات التوربينات في محطة زابوروجيه الكهرذرية.وجاء في بيان عن رافائيل غروزي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "مفتشي الوكالة سيعاينون أسطح المفاعلات الأربعة الأخرى في المحطة".في وقت سابق، زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن "روسيا تحضر لهجوم إرهابي على محطة زابوروجيه" دون تقديم أي دليل على ذلك، متجاهلا أن الحرس الوطني الروسي يرابط في المحطة ومحيطها، ما يدحض ادعاءاته الباطلة.وتقع محطة زابوروجيه قرب مدينة إنيرغودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات بطاقة 1 غيغاواط لكل منها، وفي تشرين الاول 2022 أصبحت ملكا للحكومة الروسية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.