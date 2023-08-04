العراق.. المطالبات بالحكم الذاتي إلى الواجهة

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عادت مجددا قضية مطالبات البصرة، بالحكم الذاتي إلى الواجهة، مع قرب إجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات العراقية.وبعد رفض المطالب المتكررة للبصرة بحكم ذاتي على غرار إقليم كردستان شمال العراق على مدى السنوات الماضية، بدأ سياسيون في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط باستخدام ما وصفوه بأنه "تكتيكات" جديدة لتحقيق "رغبة السكان" كما يقولون.في حديثه لـ"الحرة"، قال كريم الشواك، عضو مجلس محافظة البصرة سابقا وأحد المؤسسين لتجمع الفيحاء، إن كيانهم الجديد "يجمع أنصار الفدرالية في جميع محافظات العراق".وعقب عدم الاستجابة للمطالبة الشعبية والرسمية، فإن الإقليم "غير من تكتيكاته وتعاطيه مع الأوضاع القائمة ومن هنا أدركت الجماهير أنها بحاجة إلى مظلة سياسية"، حسبما يقول شواك.واشار شواك الى ان "من هنا كانت الولادة الميمونة لتجمع الفيحاء الفدرالي ليكون غطاء ومرجعية سياسية للجماهير لإدارة متطلبات إقامة إقليم البصرة والتعاطي مع الأوضاع المتقلبة في العراق عموما وفي البصرة خصوصا".