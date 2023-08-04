خبير يكشف.. مسيّرات أوكرانيا تشكل تهديدًا كبيرًا للبحرية الروسية

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استخدام أوكرانيا مسيّرة بحرية لمهاجمة سفينة حربية روسية في البحر الأسود صباح اليوم .

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وبحسب موقع "Insider" الأميركي، "كشف مصدر أوكراني في حديث مع شبكة "CNN" الأميركية أن الهجوم على سفينة "أولينيغورسكي غورنياك" في ميناء نوفوروسيسك الروسي نُفذ باستخدام مسيّرة تحمل حوالي 450 كيلوغراماً من مادة الـ"تي ان تي". إلا أن هذه الخطوة هي البداية فقط".

قال ستيفن رايت، متخصص في تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة، للموقع إن أوكرانيا تستعد لتكثيف هجماتها على أسطول البحر الأسود الروسي بطائرات مسيّرة أكبر وأكثر قوة. وأضاف رايت أن المسيّرة التي استهدفت السفينة اليوم تبدو مشابهة امسيّرة بحرية جديدة سبق وكشفت عنها أوكرانيا عبر شبكة "CNN" الأسبوع الفائت، والتي أكدت حينها أن المسيّرة هي الأسرع وقادرة على ضرب أهداف على بعد 500 ميل.

وتابع قائلأً إنه ومنذ أن شنت واحدة من أولى هجماتها الواسعة النطاق بطائرات مسيّرة في تشرين الأول الماضي، فإن المسيّرات البحرية التي تصممها أوكرانيا "تتطور بالفعل".

وكشف رايت أنه من الواضح أن أوكرانيا تسعى إلى تنفيذ مهمة أخرى مشابهة لعملية "موسكوفا" والتي سبق أن استهدفتها كييف في نيسان من العام الماضي ما أدى إلى غرقها.