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عربي-دولي

خيبة أمل أميركية من الهجوم المضاد الأوكراني

Lebanon 24
04-08-2023 | 13:10
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كشفت قناة NBC الأميركية أن المسؤولين بواشنطن يشعرون بالإحباط من وتيرة الهجوم الأوكراني المضاد، حيث لا يفهمون سبب عدم نشر كييف للوحدات الأكثر كفاءة وتدريبا لتنفيذه.

وذكرت القناة أن "بعض المسؤولين أصيبوا بخيبة أمل من مسار الهجوم المضاد"، ونتيجة لذلك "تمت السيطرة على أقل من 100 ميل مربع من الأراضي"، فيما أضافت أن "العديد من المسؤولين أعربوا بشكل خاص عن خيبة أملهم، لأن أوكرانيا امتنعت عن نشر بعض وحداتها الأكثر تدريبا وتجهيزا".
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ووفقا لمسؤول في الإدارة الرئاسية الأميركية، لم يذكر اسمه، أعطت واشنطن وحلفاؤها كييف كل ما طلبته في الهجوم المضاد، بما في ذلك 500 دبابة والمئات من المركبات المدرعة.

ويتوقع المسؤولون والخبراء أن تؤدي محاولة اختراق الخطوط الروسية في الشرق والجنوب بشكل شبه حتمي إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية.

ووفقا لسفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا، وليام تيلور، هناك خطر من أن تصبح الاستنتاجات غير الواقعية حول الآفاق الأوكرانية نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها.

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