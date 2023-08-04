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هجوم يجبر غرف الطوارئ على الإغلاق بعدة ولايات أميركية!

Lebanon 24
04-08-2023 | 13:18
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أثر هجوم سيبراني على الحواسيب في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بعدة ولايات أميركية، حيث أجبر بعض غرف الطوارئ على الإغلاق وحول مسار سيارات إسعاف.

وأدى الهجوم إلى تعطيل المنشآت التي تديرها شركة "بروسبكت ميديكال هولدينغز"، ومقرها في كاليفورنيا، التي تشرف فيها على مستشفيات، فضلا عن منشآت صحية في تكساس وكونيتيكت ورود آيلاند وبنسلفانيا.
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وتسبب الهجوم أيضا في إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفيات مانشستر وروكفيل العامة في ولاية كونيتيكت، وتحويل بعض مرضاها.
 
وظلت عدة مراكز للرعاية الأولية مغلقة اليوم الجمعة، بما في ذلك أقسام العمليات الجراحية الاختيارية ومواعيد العيادات الخارجية وحملات التبرع بالدم، فيما قال مسؤولون إنهم ما زالوا يحاولون تحديد حجم المشكلة.
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