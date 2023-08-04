Advertisement

عربي-دولي

خطة لتدخل محتمل في النيجر.. في هذه الحالة

Lebanon 24
04-08-2023 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1094531-638267813307534521.png
Doc-P-1094531-638267813307534521.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، عبد الفتاح موسى، الجمعة، ان قادة الدفاع في المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب.
Advertisement

وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول.


وامس، غادر وفد "إكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر نيامي، نيامي، ليلا، من دون أن يلتقي، عبد الرحمن تشياني، قائد الانقلاب الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي ولا الرئيس المحتجز، محمد بازوم.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2023-08-04
16:00 | 2023-08-04
15:57 | 2023-08-04
15:20 | 2023-08-04
14:00 | 2023-08-04
13:30 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24