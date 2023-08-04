خطة لتدخل محتمل في النيجر.. في هذه الحالة

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كشف مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، عبد الفتاح موسى، الجمعة، ان قادة الدفاع في المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب.وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول.وامس، غادر وفد "إكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر نيامي، نيامي، ليلا، من دون أن يلتقي، عبد الرحمن تشياني، قائد الانقلاب الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي ولا الرئيس المحتجز، محمد بازوم.