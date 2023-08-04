واشنطن وبكين تفتحان قنوات جديدة للاتصال

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نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادرها، أن الولايات المتحدة والصين تفتحان قنوات جديدة للاتصال في أول دليل على التقدم بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين.وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن واشنطن وبكين ستشكلان فريقي عمل للتركيز على قضايا منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشؤون الملاحة.وأضافت المصادر أنه قد يتم تشكيل فريق ثالث لبحث قضايا أوسع.وأشار مصدر إلى أن الجانبين يدرسان أيضا إمكانية عقد سلسة من اللقاءات لبحث القضايا المعقدة وتحديد الأهداف، مضيفا أن الحديث لا يدور عن استئناف الصيغ القديمة للحوار، إذ أنها كانت مركزة أكثر على العملية وليس على النتيجة.