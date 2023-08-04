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إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة

Lebanon 24
04-08-2023 | 17:00
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أعلنت الحكومة الفيديرالية الإثيوبية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ لستة أشهر بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين جرت في الأسابيع الماضية في منطقة أمهرة في شمال البلاد.
ويأتي هذا التصعيد في العنف ليهدد التوازن الهش في القسم الشمالي من ثاني بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد تسعة أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.
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وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد: "لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي".
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في وقت لاحق أن الإجراءات تسري في أمهرة لمدة ستة أشهر ويمكن توسيعها على المستوى الوطني في حال نشأ وضع أو تحرك يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية.
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