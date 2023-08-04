وزير الدفاع التشادي: لن نتدخّل في الإنقلاب الذي تشهده النيجر

Advertisement

قال وزير الدفاع التشادي عبر التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة إن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر.جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.يشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قالت الجمعة إن مسؤولي الدفاع فيها وضعوا خطة لعمل عسكري إذا لم يتم إسقاط انقلاب النيجر بحلول يوم الأحد، وذلك بعد فشل الوساطة في إنهاء أزمة تهدد الأمن الإقليمي وتجتذب قوى عالمية.ومنحت إيكواس قادة الانقلاب في النيجر حتى يوم الأحد للتنحي وإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة.واتّخذت إيكواس موقفاً صارماً من انقلاب الأسبوع الماضي وهو سابع انقلاب في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020.