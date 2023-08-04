قصف الموانئ يُشعل البحر الأسود



Advertisement من جهة أخرى وبالتزامن مع الهجوم الذي وقع ليل الخميس - الجمعة، أسقطت القوات الروسية 13 مسيرة كانت تستهدف شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار أو ضحايا.

وتعليقًا على الهجوم الذي يُعد الأول من نوعه يقول مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، آصف ملحم، بالطبع الغاية من الهجومات الأوكرانية على الداخل الروسي، كما أكدنا أكثر من مرة، هي خلق حالة من الذعر والفوضى وسط الناس وحرف الأنظار عن الفشل الذي تواجهه أوكرانيا في هجومها المضاد.

ويُضيف آصف ملحم، هذه المرة يوجد عدة عناصر جديدة في هذا الهجوم، يجدر التوقف عندها لفهم ما حصل ومن هو المستفيد!؛ أولًا: إن لم يكن قد تم إطلاق هذا الدرون من إحدى السفن في البحر الأسود، فهذا يعني أنه قد تم إطلاقه من الشواطئ الأوكرانية، أي أن الدرون قطع مسافة 600-700 كيلومتراً حتى وصل إلى ميناء نوفوروسيسك. أعلن مرفأ نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود استئناف حركة السفن عبره، بعد تعليقها إثر استهداف القوات الأوكرانية للقاعدة البحرية بزورقين مسيرين، ويُعد الهجوم هو الأول للميناء الروسي الحيوي منذ اندلاع الحرب.من جهة أخرى وبالتزامن مع الهجوم الذي وقع ليل الخميس - الجمعة، أسقطت القوات الروسية 13 مسيرة كانت تستهدف شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار أو ضحايا.وتعليقًا على الهجوم الذي يُعد الأول من نوعه يقول مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، آصف ملحم، بالطبع الغاية من الهجومات الأوكرانية على الداخل الروسي، كما أكدنا أكثر من مرة، هي خلق حالة من الذعر والفوضى وسط الناس وحرف الأنظار عن الفشل الذي تواجهه أوكرانيا في هجومها المضاد.ويُضيف آصف ملحم، هذه المرة يوجد عدة عناصر جديدة في هذا الهجوم، يجدر التوقف عندها لفهم ما حصل ومن هو المستفيد!؛ أولًا: إن لم يكن قد تم إطلاق هذا الدرون من إحدى السفن في البحر الأسود، فهذا يعني أنه قد تم إطلاقه من الشواطئ الأوكرانية، أي أن الدرون قطع مسافة 600-700 كيلومتراً حتى وصل إلى ميناء نوفوروسيسك.

لماذا ميناء نوفوروسيسك؟

أدّى الهجوم الأوكراني على ميناء نوفوروسيسك بالدرونات إلى إصابة إحدى سفن الإنزال، المسماة بـ Olenegorsky Gornyak ، والتي تم إرسالها إلى البحر الأسود قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بوقت قصير لا استخدامه في الإنزالات البحرية في البحر الأسود.

الميناء هو من أكبر الموانئ الروسية؛ إذ يتم تصدير العديد من المواد الاستراتيجية الهامة عبره، كالحبوب و النفط.

عام 2022 تم تصدير حوالي 15 مليون طن من الحبوب و 59 مليون طن من النفط

الميناء يضم اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

يقول نعومكن بورفات المتخصص بالسياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، إن الهجوم الأوكراني الأخير، يُعد رد عملي على تدمير روسيا لميناء ومدينة أوديسا على مدار الأيام الماضية، وتدمير الصوامع لتكبيل قدرة كييف على تصدير مخزونها.