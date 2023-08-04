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مقتل 11 شخصاً بانهيار أرضي في جورجيا

Lebanon 24
04-08-2023 | 20:00
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ذكرت وزارة الشؤون الداخلية في جورجيا أمس الجمعة أن انهيارا أرضيا أودى بحياة 11 شخصا على الأقل في بلدة شوفي الجبلية، وهي منتج في منطقة راتشا المعروفة بمياهها المعدنية.
وأظهرت لقطات للانهيار الأرضي تم تصويرها بطائرات مسيرة بعض أجزاء البلدة وهي مغطاة بالطين وجذوع الأشجار والحطام.
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وقال رئيس الوزراء الجورجي إراكلي جاريباشفيلي إن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
وقالت وزارة الداخلية إن عمليات الإنقاذ مستمرة.
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