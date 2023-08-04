مُجدداً انفجارات تهز القرم.. وأنباء عن هجوم بالمسيّرات

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أفاد سكان في شبه جزيرة القرم عن وقوع انفجار بالقرب من الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا في ساعة مبكرة من صباح السبت لكن مسؤولا عينته روسيا في المنطقة نفى تعرض الجسر لهجوم.وقال مسؤولون آخرون موالون لروسيا في المناطق التي يسيطرون عليها في أوكرانيا إن الانفجارات مرتبطة بهجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية. وقالت بعض التقارير إن ناقلة ترفع علما روسيا تعرضت لأضرار.ولم تدل أوكرانيا بأي بيان بشأن تلك التقارير.وتوقفت حركة المرور على جسر القرم في الصباح الباكر، وهو ثالث توقف من هذا النوع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أوليج كريوتشكوف مستشار حاكم القرم الذي عينته روسيا قوله "مرة أخرى لم يكن هناك هجوم مباشر على جسر القرم ولم يكن هناك انفجار في المنطقة المجاورة مباشرة".وقالت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء إن 3 انفجارات وقعت في المنطقة.وذكرت كل من التقارير الإخبارية الأوكرانية والمسؤولين الموالين لروسيا في إن طائرات بدون طيار أوكرانية هاجمت ناقلة نفط في مضيق كيرتش تحمل الاسم إس.آي.جي وترفع علما روسيا.ونشر فلاديمير روجوف، وهو أحد المسؤولين المعينين من قبل روسيا في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية، مقطعا صوتيا تطلب فيه الناقلة من زوارق القطر سحبها. وقال إنه لم تقع إصابات في الحادث الذي وقع على بعد 32 ميلا بحريا من مضيق كيرتش.وتعرض الجسر، الذي أكملته روسيا في عام 2018، بعد أربع سنوات من ضم موسكو لشبه الجزيرة من أوكرانيا، لهجومين كبيرين منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 17 شهرا، وكان أحدث هجوم في الشهر الماضي.(سكاي نيوز)