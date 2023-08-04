Advertisement

عربي-دولي

لن يكون حاضرا جسديا لمحاكمته.. ترامب يدفع ببراءته ضد تهم جديدة

Lebanon 24
04-08-2023 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1094576-638268135417678590.png
Doc-P-1094576-638268135417678590.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من جديد، دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته في دعوى قضائية ضد التهم الجديدة التي وجهها المحقق الخاص جاك سميث ضده الأسبوع الماضي في قضية الوثائق السرية.

ترامب أشار للمحكمة إلى أنه لن يكون حاضرا جسديا لمحاكمته بشأن لائحة الاتهام الجديدة التي كانت مقررة يوم الخميس في فورت بيرس بولاية فلوريدا.
Advertisement

يأتي ذلك بعد يوم من دفع ترامب بأنه غير مذنب في محكمة فيدرالية بالعاصمة في التهم الموجهة إليه في قضية التدخل في انتخابات عام 2020.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:51 | 2023-08-05
00:42 | 2023-08-05
00:41 | 2023-08-05
00:15 | 2023-08-05
23:43 | 2023-08-04
23:37 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24