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عربي-دولي
لن يكون حاضرا جسديا لمحاكمته.. ترامب يدفع ببراءته ضد تهم جديدة
Lebanon 24
04-08-2023
|
23:22
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من جديد، دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته في دعوى قضائية ضد التهم الجديدة التي وجهها المحقق الخاص جاك سميث ضده الأسبوع الماضي في قضية الوثائق السرية.
ترامب أشار للمحكمة إلى أنه لن يكون حاضرا جسديا لمحاكمته بشأن لائحة الاتهام الجديدة التي كانت مقررة يوم الخميس في فورت بيرس بولاية فلوريدا.
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يأتي ذلك بعد يوم من دفع ترامب بأنه غير مذنب في محكمة فيدرالية بالعاصمة في التهم الموجهة إليه في قضية التدخل في انتخابات عام 2020.(سكاي نيوز)
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