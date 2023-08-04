بسبب الحر.. دولة خليجية تسجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها!

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وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عال في منطقة الخليج التي تعاني من تبعات الاحتباس الحراري، سجلت البحرين أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها.وقالت هيئة الكهرباء والماء على منصة "X" أمس الجمعة: "سجلت مملكة البحرين يوم الخميس أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها حيث بلغ الاستهلاك 3798 ميغاوات".وكان أعلى معدل استهلاك للكهرباء قد سجل في العام الماضي، وبلغ 3708 ميغاوات بتاريخ 18 أغسطس.وذكرت الهيئة أن الحرارة في المملكة بلغت 40.1 درجة مئوية الخميس، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 85.1 بالمئة. وأمس الجمعة، وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 75 بالمئة.ولم تقدم الهيئة سببا للاستهلاك الكبير، لكنها حثت مشتركيها على اتباع "أساليب ترشيد الكهرباء والماء للحفاظ على الموارد الوطنية واستدامة الخدمات".ومنطقة الخليج الغنية بموارد الطاقة والمنتجة للنفط، معروفة بصيفها الحار، وهي إحدى أكثر مناطق العالم تأثرا بظاهرة الاحتباس الحراري.(روسيا اليوم)