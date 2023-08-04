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عربي-دولي

واشنطن تعلّق عدداً من برامج المساعدات الخارجية للنيجر.. هل شملت المساعدات الإنسانية؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 23:37
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعليق برامج مساعدات تمنحها واشنطن للنيجر.
 
 
ويأتي هذا القرار على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
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وفي بيان له، قال بلينكن إن "الحكومة الأميركية تعلق بشكل مؤقت بعض برامج المساعدات الخارجية لحكومة النيجر"، مضيفا أن "هذا الإجراء المؤقت لا يشمل جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية في النيجر".

كما أكد أن المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة في النيجر ستستمر، على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية الحيوية للدولة الإفريقية.

من جهة أخرى، تعتزم واشنطن مواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع سلطات النيجر، وكذلك تنفيذ عمليات لضمان سلامة المواطنين الأميركيين المتواجدين على مستواها.

وقال بلينكن: "الحكومة الأميركية ستواصل مراجعة مساعدتنا الخارجية وتعاوننا مع تطور الوضع على الأرض فيما يتعلق بأهداف سياستنا والقيود القانونية". (روسيا اليوم)
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