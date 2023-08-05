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عربي-دولي

المسيّرات الأوكرانية.. كيف استطاعت التصدي للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود؟

Lebanon 24
05-08-2023 | 00:15
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 نفذت أوكرانيا هجوما بطائرة بدون طيار على قاعدة بحرية روسية، حيث أظهرت مقاطع فيديو، تعرض سفينة حربية روسية في البحر الأسود لأضرار جسيمة.

وعلى الرغم من مزاعم وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن صد الهجوم، أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سحب السفينة بالقرب من قاعدة نوفوروسيسك البحرية.
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وقال مصدر أوكراني، لشبكة CNN، إن طائرة بدون طيار تحمل 450 كيلوغراما من مادة "تي إن تي" المتفجرة هاجمت السفينة، وزعم أن هناك حوالي 100 جندي روسي كانوا على متنها.

وأضاف المصدر: "أصيبت السفينة أولينوجورسكي جورنياك بأضرار جسيمة جراء الهجوم، وأصبحت غير قادرة على أداء واجباتها".


ويمكن للطائرات بدون طيار الأوكرانية الصنع المسلحة بـ 300 كيلوغرام (حوالي 660 رطلا) من المتفجرات إصابة هدف على بعد 800 كيلومتر (حوالي 500 ميل)، وقال طيار إن الطائرات بدون طيار سهلة التحكم وقد حدت من تحركات البحرية الروسية.

وتم استخدام طائرات بدون طيار تابعة للبحرية لضرب جسر القرم (كيرتش)، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تثبت أن تلك الطائرات حيوية ضد التهديدات الروسية على السفن بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. (cnn بالعربية)
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