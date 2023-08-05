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عربي-دولي
للمرة الأولى في تاريخها.. فرعان من القوات المسلحة الأميركية بلا قائد معتمد
Lebanon 24
05-08-2023
|
00:41
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للمرة الأولى، أصبح فرع القوات البرية بالقوات المسلحة الأميركية، أمس الجمعة، بلا قائد معتمد من مجلس الشيوخ بعد أن ظل عضو جمهوري بالمجلس يعرقل الترشيحات العسكرية في خطوة يقول القادة العسكريون إنها تهدد الجاهزية وتقوض الاحتفاظ بالضباط.
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وترك رئيس أركان الجيش المتقاعد الجنرال جيمس ماكونفيل القيادة، أمس الجمعة. فيما أفادت وزارة الدفاع (البنتاغون) بأنها ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يكون فيها فرعان من القوات المسلحة، هما الجيش وسلاح مشاة البحرية، دون قائد معتمد، وفق رويترز.
"انتقالات منظمة"
في السياق، صرح وزير الدفاع لويد أوستن، الجمعة: "في عالمنا الأمني الخطير، تطالب الولايات المتحدة بإجراء انتقالات منظمة وسريعة لقادتنا العسكريين المعينين.. الفرق الرائعة تحتاج لقادة رائعين".
يشار إلى أن تومي توبرفيل، سيناتور ولاية ألاباما الجمهوري، عرقل مئات الترشيحات العسكرية من المضي قدماً، قائلاً إن البنتاغون يسيء استخدام التمويل الحكومي في تغطية تكاليف السفر لإجراء عمليات إجهاض للنساء في الخدمة وللنساء من أسر المجندين.
لأول مرة في تاريخه
ولأول مرة في تاريخه، أصبح سلاح مشاة البحرية بدون قيادة معتمدة من مجلس الشيوخ منذ أوائل تموز.(العربية)
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