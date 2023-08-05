في قمّة جدّة.. ما القضايا المتوقّع مناقشتها عن الأزمة الأوكرانية ومن سيحضر؟

تستضيف مدينة جدة السعودية، السبت، اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وكبار المسؤولين في عديد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.







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ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن هناك عوامل متعددة يمكن أن تؤثر على كيفية بقاء بوتين في ساحة المعركة، بما في ذلك الضغط من دول الجنوب. وأكد مسؤولون أميركيون أنهم سيهدفون إلى تطوير مبادئ مشتركة لإنهاء الحرب، ومناقشة نوع المساعدات العسكرية التي ستحتاجها كييف لردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا مرة أخرى. وأضاف المسؤولون أنه في حين أن روسيا لن تتواجد خلال المحادثات، فإن مسألة ما يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إليه مثل وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام، وما إذا كان سيلتزم بذلك، سيكون على رأس أولوياتنا.ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن هناك عوامل متعددة يمكن أن تؤثر على كيفية بقاء بوتين في ساحة المعركة، بما في ذلك الضغط من دول الجنوب.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تتطلع أن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق على المستوى الدولي بشأن السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين ويجنب العالم مزيداً من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية.



وبحسب الوكالة، فإن المحادثات ستجرى يوم السبت في جدة، ومن المقرر أن تستمر ليوم واحد فقط، حسبما قال مسؤول حكومي سعودي كبير لشبكة CNN.



من سيحضر؟



قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيكون حاضرا نيابة عن الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن ممثلا عن بلادها سيحضر أيضا، و ذكرت أوكرانيا أن دولا نامية رئيسية أخرى، مثل الهند والبرازيل، ستحضر أيضا.



وهذه المحادثات هي الثانية في سلسلة اجتماعات ينظمها مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وجرت المحادثات الأولى في وقت سابق من هذا العام في كوبنهاغن. (CNN بالعربي)