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عربي-دولي

طائرات مسيّرة استهدفتها.. تضرر ناقلة نفط روسية في مضيق كيرت وإصابات بين أفراد طاقمها

Lebanon 24
05-08-2023 | 00:51
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في آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، أصيبت ناقلة نفط روسية بأضرار في مضيق كيرتش إثر استهدافها من قبل طائرات أوكرانية مسيّرة، مما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام في موسكو صباح اليوم السبت.
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تفاصيل الهجوم
ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري أن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم.

أضافت "تاس" أنه لم تتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصا.    

وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" أن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "SIG" الخاضعة لعقوبات أميركية.

إصابة أفراد طاقم السفينة
وقال فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، إن العديد من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم.

وكتب روغوف على تلغرام أنه "كان بالإمكان رؤية الانفجار على السفينة من شبه جزيرة القرم التي اعتقد سكانها أنه انفجار بالقرب من مستوطنة ياكوفينكوفو القريبة من جسر القرم".

وأوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة، التي ضمتها موسكو، لنحو ثلاث ساعات قبل أن تستأنف في ساعة مبكرة من صباح السبت، بحسب مركز معلومات الطرق السريعة على تلغرام.

وأظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن الناقلة SIG ثابتة في مكانها لا تتحرك وتحيط بها قاطرتان جنوب المضيق.

وجاء أحدث هجوم في البحر الأسود مع إعلان أوكرانيا، أمس الجمعة، أن إحدى مسيّراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صدّ غارات جوية على شبه جزيرة القرم.(سكاي نيوز)



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