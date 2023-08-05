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عربي-دولي

فوضى تدب بمدينة نيويورك.. ماذا جرى هناك بسبب وعد قطعه مؤثر على "يوتيوب"؟

Lebanon 24
05-08-2023 | 01:33
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أدى الوعد بتوزيع ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية إلى مشهد فوضوي في ميدان "يونيون سكوير" في مدينة نيويورك الأميركية، الجمعة، بحسب ما ذكرته "الحرة".

وكان أحد مشاهير يوتيوب، كاي سينات، وعد عبر خدمة البث المباشر "تويتش" بتوزيع وحدات تحكم ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية، الجمعة، في ميدان "يونيون سكوير" في الساعة 4 مساء، حيث حضر المئات من الأشخاص، فقط ليدركوا أنه لم يكن هناك مثل هذه الهبة.
 
وبالفعل، أتى المؤثر إلى الموقع حيث حمله الحاضرون، لكن سرعان ما دبت الفوضى وظهر برفقة الشرطة.
 
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وأظهرت لقطات مصورة شرطة مدينة نيويورك وهي تحاول احتواء وتفريق حشود كبيرة من الأشخاص الذين تجمعوا في متنزه في منطقة مانهاتن.


ولم يتضح بعد ما دفع الحشود إلى التدافع، ولكن بحلول الساعة 3:30 مساء، شوهد أشخاص يلقون القمامة على الشرطة ويزيلون الحواجز التي فرضتها لضبط الأوضاع.
 


وأكدت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام المحلية أن شرطة مدينة نيويورك قد أوقفت المؤثر، وأنها تمكنت خلال النصف ساعة الأخيرة من السيطرة على الأوضاع في ميدان "يونيون سكوير" وفرض طوق أمني مشدد في محيطه وإعادة حركة السير والمرور إلى طبيعتها، و أن قطارات مترو الأنفاق عادت إلى الخدمة والعمل بشكل طبيعي أيضا في محطة "يونيون سكوير". (الحرة)

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