فوضى تدب بمدينة نيويورك.. ماذا جرى هناك بسبب وعد قطعه مؤثر على "يوتيوب"؟

أدى الوعد بتوزيع ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية إلى مشهد فوضوي في ميدان "يونيون سكوير" في مدينة نيويورك الأميركية، الجمعة، بحسب ما ذكرته "الحرة".



وكان أحد مشاهير يوتيوب، كاي سينات، وعد عبر خدمة البث المباشر "تويتش" بتوزيع وحدات تحكم ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية، الجمعة، في ميدان "يونيون سكوير" في الساعة 4 مساء، حيث حضر المئات من الأشخاص، فقط ليدركوا أنه لم يكن هناك مثل هذه الهبة.

وبالفعل، أتى المؤثر إلى الموقع حيث حمله الحاضرون، لكن سرعان ما دبت الفوضى وظهر برفقة الشرطة.

A riot has broken out at New York City's Union Square after YouTuber and Twtich streamers Kai Cenat and Fanum scheduled a giveaway of Playstation 5s.



NYPD warns of transport chaos as HUNDREDS of teens start fights, climb on cars and and hurl fire extinguishers. pic.twitter.com/2megwANtlI — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) August 4, 2023 Advertisement



وأظهرت لقطات مصورة شرطة مدينة نيويورك وهي تحاول احتواء وتفريق حشود كبيرة من الأشخاص الذين تجمعوا في متنزه في منطقة مانهاتن.





ولم يتضح بعد ما دفع الحشود إلى التدافع، ولكن بحلول الساعة 3:30 مساء، شوهد أشخاص يلقون القمامة على الشرطة ويزيلون الحواجز التي فرضتها لضبط الأوضاع. وأظهرت لقطات مصورة شرطة مدينة نيويورك وهي تحاول احتواء وتفريق حشود كبيرة من الأشخاص الذين تجمعوا في متنزه في منطقة مانهاتن.ولم يتضح بعد ما دفع الحشود إلى التدافع، ولكن بحلول الساعة 3:30 مساء، شوهد أشخاص يلقون القمامة على الشرطة ويزيلون الحواجز التي فرضتها لضبط الأوضاع.