قبل محادثات جدة.. زيلينسكي يشكر السعودية

Advertisement

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السعودية على إتاحة المنصة للتفاوض بشأن بلاده، في وقت تستضيف فيه الممملكة، اليوم السبت، اجتماعاً لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة."ستكون صعبة"وقال زيلينسكي إن اجتماع جدة هام لأن مصير الملايين في إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى يتوقف على سرعة تحقيق صيغة السلام.كما أشار إلى أن أوكرانيا تمضي خطوة بخطوة نحو السلام.ولفت إلى أمله في أن تؤدي المبادرة إلى "قمة سلام" لزعماء العالم هذا الخريف لتأييد المبادئ، على أساس صيغته الخاصة للتسوية المكونة من 10 نقاط، ترفض موسكو أصلاً.جاء ذلك في حين اعتبر رئيس الوفد الأوكراني، أمس الجمعة، أن المحادثات التي تبدأ مطلع الأسبوع لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ستكون صعبة، لكن كييف تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام.مؤشرات إيجابية حول مشاركة الصين بقمة السلام الأوكرانيةوقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوثه الرئيسي للمحادثات، في وقت متأخر أمس الجمعة في مقابلة تلفزيونية نُشرت على تطبيق تليغرام: "أتوقع أن تكون المحادثات صعبة".الكرملين يراقبيشار إلى أن أوكرانيا وحلفاءها يأملون أن يتفق الاجتماع الذي يعقد في جدة لمستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين من حوالي 40 دولة، ليس من بينها روسيا، على مبادئ أساسية حول كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.(العربية)