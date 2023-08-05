30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مجندات أوكرانيات يتعرّضن لـ "التحرش والابتزاز".. هذا ما يحصل في صفوف الجيش الأمامية!
Lebanon 24
05-08-2023
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها أنه في مواجهة الغزو الروسي لبلادهن، تحارب المجندات الأوكرانيات على جبهتين، الأولى في مواجهة القوات الروسية، والثانية تتعلق بالصعوبات التي يتعرضن لها خلال القتال وعلى رأس ذلك التعرض لـ"التحرش".
Advertisement
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قُتلت أكثر من 100 امرأة أوكرانية، ولا تجند كييف "النساء للقتال"، لكنهن تطوعن لخوض المعركة دفاعا عن بلادهن. وهناك ما يقرب من 60 ألف امرأة تخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، منهن 5000 في الخطوط الأمامية، لكن عدم احترام وجهات نظر أفراد الإناث من قوات كييف، هو أحد الإخفاقات من بين العديد من العوامل التي تعيق الفعالية القتالية لأوكرانيا.
وكان ذلك السبب في إحباط وغضب الرقيب، نادية هاران، والتي التحقت بالجيش، عام 2017، كـ"فني راديو". وقالت لـ"الغارديان" إن المساواة داخل الجيش "على الورق فقط"، لكن لا يتم التعامل مع احتياجات المرأة من حيث الزي القتالي والدروع الواقية للبدن والتطوير الوظيفي كأولويات.
وشاركت هارات ببعض أعنف المعارك خلال الحرب في أماكن مثل باخموت وسوليدار بمنطقة دونيتسك، وأصيبت في ركبتها لأنها لم تكن قادرة على التحرك بشكل صحيح بسبب ملابسها.
تمييز وتحرش وابتزاز
ذكرت "الغارديان" أنه لا توجد وسائل منع الحمل في الخطوط الأمامية، والأطباء غير مدربين على التعامل مع أمراض النساء، وعندما ينتهي عقد المجندات، يجب أن يخضعن لفحص طبي لإعادة تجنيدهم فيما يشتبه الكثيرون في أنه محاولة للتأكد من أنهم ليسوا حوامل ويبحثون عن إجازة مدفوعة الأجر.
وقالت هاران أن أحد الضباط الكبار قال لها إن "مكانها في المطبخ"، مشيرة إلى تعرض بعض المجندات لـ"التحرش الجنسي"، مؤكدة أن هناك من "يحتقر فكرة تواجد المرأة في الجيش، وهناك من يستغل النساء ويهددهن ويبتزهن".
وأضافت أن أحد كبار الضباط أخبر بعض المجندات أنه سوف يرسل أزواجهن إلى خطوط القتال الأمامية لـ"يموتوا" إذا لم يمارسن الجنس معه.
ودعت صحيفة "الغارديان" وزارة الدفاع الأوكرانية للتعليق حول ما ذكرته هاران والتحقيق في مزاعمها، لكنها لم ترد على الفور. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل جداً.. السفارة السعودية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان بسرعة!
Lebanon 24
عاجل جداً.. السفارة السعودية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان بسرعة!
17:00 | 2023-08-04
04/08/2023 05:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة فنانة شهيرة وابنتها بتسمّم بوجبة من مطعم شهير.. وزوجها يحذّر الجمهور (صورة)
Lebanon 24
إصابة فنانة شهيرة وابنتها بتسمّم بوجبة من مطعم شهير.. وزوجها يحذّر الجمهور (صورة)
08:15 | 2023-08-04
04/08/2023 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتعلت النيران فيها... طائرة على متنها 190 راكباً تعرّضت لحادث "خطير" (فيديو)
Lebanon 24
اشتعلت النيران فيها... طائرة على متنها 190 راكباً تعرّضت لحادث "خطير" (فيديو)
07:37 | 2023-08-04
04/08/2023 07:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن "جاسوس" لبنانيّ مع إسرائيل.. هكذا راقب "حزب الله" (صورة)
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن "جاسوس" لبنانيّ مع إسرائيل.. هكذا راقب "حزب الله" (صورة)
12:00 | 2023-08-04
04/08/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُسلّحون يقتحمون مخفراً في البقاع.. هذا ما فعلوه داخله!
Lebanon 24
مُسلّحون يقتحمون مخفراً في البقاع.. هذا ما فعلوه داخله!
16:36 | 2023-08-04
04/08/2023 04:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2023-08-05
تحذيرات من خطر كوارث جيولوجية في مختلف مناطق الصين.. ماذا يحصل؟
05:45 | 2023-08-05
السودان.. معارك عنيفة في الخرطوم وتحليق مكثف لطائرات الجيش
05:25 | 2023-08-05
هجوم هو الأول من نوعه: أوكرانيا تستهدف سفينة روسية بزورق.. وهذه دلالاته
04:54 | 2023-08-05
اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية.. هل من اصابات؟ (فيديو وصور)
04:42 | 2023-08-05
الشرطة الباكستانية تعتقل عمران خان.. وحكم بسجنه 3 سنوات
04:28 | 2023-08-05
للمرة الأولى منذ اندلاع الاقتتال الدامي.. الجيش السوداني بمحيط القيادة ومطار الخرطوم (فيديو)
فيديو
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
05/08/2023 13:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
05/08/2023 13:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
05/08/2023 13:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24