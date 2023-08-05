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عربي-دولي

قلقٌ غربي.. هل يتكرر سيناريو أوكرانيا في النيجر؟

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:07
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يسعى الغرب لاحتواء انقلاب النيجر وتداعياته الكارثية على وضع النفوذ والقواعد العسكرية، خشية التمدّد الروسي، لتجنّب تكرار سيناريو حرب أوكرانيا في غرب إفريقيا.

وفي أحدث قرار حيال الوجود الغربي، ألغى المجلس العسكري في النيجر، أمس الجمعة، عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، الأسبوع الماضي.
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كما أوقفت النيجر، التي تتمتع بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا، يوم الخميس، بث محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين وهما "فرنسا 24" و"راديو فرنسا الدولي".

في تقدير خبير أميركي تحدّث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن التنافس الدولي بشأن النيجر ووجود عناصر فاغنر في البلدان المجاورة لنيامي، بالإضافة إلى ضعف الجيش النيجري أمام ضغوط فرنسا، كل ذلك قد يفتح الباب أمام موسكو للتدخل في النيجر ويعيد سيناريو أوكرانيا في غرب إفريقيا.

النيجر بين تقاطعات دولية
كشف هذا الانقلاب عن تقاطع المواقف الدولية والأطماع في موارد هذا البلد نظرا لثرواته من اليورانيوم والنفط والماس والذهب والفحم، ودوره المحوري في التصدي للإرهاب بالساحل الإفريقي.

كما أضحت النيجر، التي تعد قاعدة أساسية للجيوش الغربية وأجهزة مخابراتها، على شفا تدخل عسكري إفريقي من المحتمل أن يكون مدعوما من الغرب لإعادة بازوم للسلطة وحماية مصالحه، وسط رفض روسي لتلك الخطة، مما جعل هذا البلد يعيش حاليا وسط ضغوط التقاطعات الدولية والتنافس الدولي.

سيناريو أوكرانيا
أثارت إزاحة بازوم من السلطة قلقا غربيا من ترك فراغ أمني قد تستغله موسكو بدافع أن النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ولطالما كانت حليفا رئيسيا في مكافحة فرنسا للإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

ما زاد المخاوف الغربية، احتفال قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، باستيلاء العسكريين على السلطة في النيجر، وعرض خدماته على الانقلابيين، وقوله إن "شركته يمكن أن تساعد في مثل تلك المواقف".

حاليا، يتمركز المئات من مقاتلي فاغنر في مالي بدعوة من المجلس العسكري للبلاد، لقمع التمرد الذي يتصاعد في منطقة تلتقي فيها حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وما زاد من القلق أيضا، الزيارة التي أجراها الجنرال ساليفو مودي، أحد أبرز المشاركين في انقلاب النيجر الذي أطاح بالرئيس بازوم، يوم الأربعاء، إلى مالي، حيث تتمركز عناصر فاغنر الروسية، مما أثار تكهنات بشأن أن الانقلابيين في النيجر مهتمّون بالحصول على خدمات فاغنر.(سكاي نيوز)

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