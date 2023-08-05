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عربي-دولي

محذرة من ضربات روسية.. أوكرانيا تعلن التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:21
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أطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، محذرة من غارات جوية وضربات صاروخية روسية.

وأظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكراني، انطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وخميلنيتسكي ودنيبروبيتروفسك وتشيركاسي في الساعة 09.27 بتوقيت موسكو، قبل تعميم الإنذار في باقي مناطق البلاد.
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وفي وقت سابق، دوت انفجارات عدة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا، في مقاطعة خيرسون، ولكن لم يتم تفعيل الإنذار الجوي.
 
 
وأصيبت ناقلة نفط روسية بأضرار في مضيق كيرتش إثر استهدافها من قبل طائرات أوكرانية مسيّرة، مما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام في موسكو صباح السبت.
 
وفي أعقاب ذلك، قال رئيس جهاز المخابرات الأوكراني إن أي انفجار يستهدف جسر القرم، أو سفينة روسية يعتبر "خطوة منطقية وفعالة".
 
 
وجاء أحدث هجوم في البحر الأسود مع إعلان أوكرانيا، الجمعة، أن إحدى مسيّراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صدّ غارات جوية على شبه جزيرة القرم.

وزاد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين منذ خروج موسكو، الشهر الماضي، من اتفاق سمح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية في ظل النزاع بين البلدين. (روسيا اليوم)
 
 
 
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