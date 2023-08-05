الشرطة الباكستانية تعتقل عمران خان.. وحكم بسجنه 3 سنوات

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أعلن المحامي انتظار حسين بانجوتا لرويترز عبر الهاتف اليوم السبت إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من منزله بمدينة لاهور شرق البلاد.الحكم بالسجن 3 سنواتإلى هذا، حكم على عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي.التورط في ممارسات فسادوأورد التلفزيون الباكستاني "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.(العربية)