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الشرطة الباكستانية تعتقل عمران خان.. وحكم بسجنه 3 سنوات

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:42
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أعلن المحامي انتظار حسين بانجوتا لرويترز عبر الهاتف اليوم السبت إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من منزله بمدينة لاهور شرق البلاد.

الحكم بالسجن 3 سنوات
إلى هذا، حكم على عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي.
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التورط في ممارسات فساد
وأورد التلفزيون الباكستاني "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.(العربية)

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