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عربي-دولي

تحذيرات من خطر كوارث جيولوجية في مختلف مناطق الصين.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
05-08-2023 | 06:00
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حذرت السلطات الصينية من انهيارات في التربة في بعض مناطق بكين، وفيضانات بمقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية، وعواصف رعدية ممطرة في مقاطعة شاندونغ الشرقية.

وعلى خلفية ذلك، أصدرت عدة مناطق في الصين اليوم السبت، تحذيرات من احتمال وقوع كوارث جيولوجية.
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وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بكين اليوم أعلى تحذير "الأحمر" من مخاطر حدوث كوارث جيولوجية فى عدة مناطق بالعاصمة.

وحثت سلطات المدينة السكان على أخذ هذا التحذير بكل جدية، واتباع إجراءات السلامة والأمان اللازمة.

وأصدرت السلطات في مقاطعة تشينغهاي تحذيرا "أحمر" من حدوث فيضانات في الروافد العليا لنهر اليانغتسي، مما سيؤثر على المراكز السكنية في محافظة تشيدو بناحية يوشو التبت ذاتية الحكم.

وفي مقاطعة شاندونغ صدر تحذير "أصفر" من عواصف رعدية يبلغ مستوى الهطول فيها أكثر من 100 مم. (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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