عقب الحكم بسجنه.. عمران خان يوجه نداء عاجلاً إلى أنصاره

وجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان نداء إلى أنصاره، يوم السبت، بعد صدور حكم بالسجن عليه لمدة 3 سنوات، قائلاً: "لا تجلسوا في منازلكم صامتين".



وفي بيان مسجل مسبقاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال عمران خان موجها حديث لأنصاره: "لدي نداء واحد، لا تجلسوا في منازلكم صامتين.. إن إلقاء القبض عليّ كان متوقعاً".

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وفي وقتٍ سابق السبت، قضت محكمة باكستانية بالسجن على عمران خان 3 سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.



وتعليقاً على اعتقال خان، قال وزير الإعلام الباكستاني إن "الاعتقال تم بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة".



بدورها، كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في منزله بلاهور.



من جهتها، أوضحت الشرطة الباكستانية أنه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.



ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل تشرين الثاني المقبل.



وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم، حيث قال أحد أعضاء الفريق: "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".