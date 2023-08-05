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عربي-دولي

في دولة عربية.. الإجازة الأسبوعية منعت وقوع كارثة في إحدى الوزارات

Lebanon 24
05-08-2023 | 07:30
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إندلع حريق في مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب، اليوم، حيث انتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء إلى المكان، وتجري حالياً أعمال التبريد.
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أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص نتيجة اختناقات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في محيط الحريق.

 
ولحسن الحظ أن المبنى خال من كل الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الإجازة الأسبوعية، وهو ما أنقذ الموقف من وقوع كارثة في حجم الخسائر البشرية نتيجة الحريق.


المصدر: العربية نت

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