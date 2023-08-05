مسؤولان بالأمم المتحدة: الحرب أوقعت السودان في كارثة إنسانية

أعلن إثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، الجمعة، أنّ الصراع في السودان ترك 24 مليون شخص (أي نحو نصف سكان البلاد)، بحاجة إلى الغذاء ومساعدات أخرى.

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ورسمت إيدن ورسورنو، مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الذي عاد لتوه من السودان، صورة مروعة للدمار والاضطراب في السودان، مع عدم وجود محادثات سلام تلوح في الأفق.وقالت ورسورنو إن النقاط الساخنة، مثل العاصمة الخرطوم وجنوب كردفان ومناطق غرب دارفور، "مزقتها أعمال عنف لا هوادة فيها".وأضافت أنّ ما يقرب من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وهم يواجهون حرارة شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية، وتهديدات بشن هجمات وعنف وموت.وأدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من 4 أشهر إلى مقتل أكثر من 3 لاف شخص وإصابة أكثر من 6 لاف خرين، وفقاً لآخر الأرقام الحكومية الصادرة في شهر حزيران الماضي. إلا أنّ أطباء ونشطاء يقولون إن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.بدوره، قال شيبان: "قبل اندلاع الحرب في 15 نيسان، كان السودان يعاني بالفعل أزمة إنسانية، وحولت أكثر من 110 أيام من القتال الوحشي الأزمة إلى كارثة، تهدد حياة ومستقبل جيل من الأطفال والشباب الذين يشكلون أكثر من 70 بالمئة من السكان".وقالت ورسورنو وشيبان، اللذان كانا يعملان سابقًا في السودان، إن العنف العرقي عاد إلى دارفور، حيث أصبحت الهجمات التي شنتها قبل عقدين من الزمن ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة على أفراد من أعراق وسط أو شرق إفريقيا مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب.وقالت ورسورنو إن الوضع الآن "أسوأ مما كان عليه في عام 2004". أما شيبان فأشار إلى أن الإحصاءات قاتمة، حيث يحتاج 24 مليون شخص إلى مساعدات غذائية وإنسانية أخرى، بما في ذلك 14 مليون طفل، وهو رقم يعادل كل طفل في كولومبيا وفرنسا وألمانيا وتايلاند.وتحاول الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى 18 مليون سوداني، لكن 93 من شركائها في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى 2.5 مليون فقط بين نيسان وحزيران بسبب القتال العنيف والصعوبات في الوصول إلى المحتاجين.وهنا، قال شيبان إنه "في الوقت الحالي، يعد السودان من أكثر الأماكن خطورة للعمل"، في حين لفتت ورسورنو إلى أن 18 من عمال الإغاثة حتى الآن قتلوا في السودان.