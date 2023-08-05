تطوّر جديد في النيجر.. قادة الانقلاب يطلبون تدخّل "فاغنر"

مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن رئيس البلاد محمد بازوم أو مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل الكتلة الإقليمية لدول غرب إفريقيا، طلب المجلس العسكري الجديد في النيجر المساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية، بحسب أحد المحللين.

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وجاء الطلب خلال زيارة قام بها أحد قادة الانقلاب، وهو الجنرال ساليفو مودي، إلى مالي المجاورة، حيث تواصل مع شخص من فاغنر، وفقا لما قاله لـ"أسوشيتد برس" وسيم نصر، وهو صحفي وكبير الباحثين في مركز صوفان.





وذكر أن ثلاثة مصادر مالية ودبلوماسيا فرنسيا أكدوا انعقاد الاجتماع، وأضاف انهم "بحاجة إلى فاغنر لأنها سوف تصبح ضمانة لهم للاحتفاظ بالسلطة"، وقال إن المجموعة تدرس الطلب.