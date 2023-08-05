Advertisement

عربي-دولي

تطوّر جديد في النيجر.. قادة الانقلاب يطلبون تدخّل "فاغنر"

Lebanon 24
05-08-2023 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1094711-638268415360107121.jpg
Doc-P-1094711-638268415360107121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن رئيس البلاد محمد بازوم أو مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل الكتلة الإقليمية لدول غرب إفريقيا، طلب المجلس العسكري الجديد في النيجر المساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية، بحسب أحد المحللين.
Advertisement

وجاء الطلب خلال زيارة قام بها أحد قادة الانقلاب، وهو الجنرال ساليفو مودي، إلى مالي المجاورة، حيث تواصل مع شخص من فاغنر، وفقا لما قاله لـ"أسوشيتد برس" وسيم نصر، وهو صحفي وكبير الباحثين في مركز صوفان.

 
وذكر أن ثلاثة مصادر مالية ودبلوماسيا فرنسيا أكدوا انعقاد الاجتماع، وأضاف انهم "بحاجة إلى فاغنر لأنها سوف تصبح ضمانة لهم للاحتفاظ بالسلطة"، وقال إن المجموعة تدرس الطلب.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-08-05
08:00 | 2023-08-05
07:30 | 2023-08-05
07:28 | 2023-08-05
06:56 | 2023-08-05
06:38 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24