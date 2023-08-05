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عربي-دولي

إيران تكشف عن أنظمة حرب إلكترونية جديدة.. هذه ميزاتها

Lebanon 24
05-08-2023 | 07:28
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أعلن قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تزويد البحرية بصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة حرب إلكترونية جديدة.
 
ولفت الأدميرال علي رضا تنكسيري على هامش مراسم تسليم أنظمة ومعدات دفاع متخصصة واستراتيجية إلى بحرية الحرس الثوري إلى أنه بعد تسلم هذه المعدات المتخصصة والدفاعية، تمكنت البحرية في الحرس الثوري المضي بخطوة فعالة في رفع مستوى الجاهزية القتالية البحرية.
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وأضاف: "في هذه المرحلة تمت إضافة معدات متخصصة ودفاعية وصاروخية وطائرات مسيرة وحرب الكترونية إلى بحرية الحرس الثوري".
 
وتابع أن ميزات صواريخ كروز الجديدة والصواريخ الباليستية هي زيادة المدى، وتقليل وقت التحضير، والإطلاق الدوراني ومن خلف السواتر، والتعامل مع الحرب الإلكترونية، وتغيير الهدف بعد إطلاق النار واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال إنه "في أنظمة الطائرات المسيرة، يمكن أيضا الإشارة إلى زيادة زمن الطيران، والرؤوس الحربية الأكبر والأثقل، ومواجهة الحرب الإلكترونية للعدو، وإطلاق النار على الأهداف المتحركة، والتعرف الدقيق على الأهداف البحرية".


وهذه الأنظمة والمعدات هي نتاج جهود العلماء والمتخصصين في منظمة الجو فضاء، ومنظمة الصناعات البحرية، ومنظمة الطيران والصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع، وكذلك الشركات القائمة على المعرفة، والقطاع الخاص، ومراكز بحرية الحرس الثوري.

 
ومن بين المنتجات التي تم كشف النقاب عنها طائرات الاستطلاع والهجوم والقتال ومركبات الدعم والقيادة وأنظمة جمع الملعومات والهجوم والدفاع في مجال الحرب الالكترونية.

 
كما تسلمت بحرية الحرس الثوري مجموعة متنوعة من شاحنات إطلاق صواريخ كروز إلى جانب أنظمة الرادار والقيادة وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 و 1000 كيلومتر.
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