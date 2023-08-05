حدثٌ في الجو.. روسيا تعلن اعتراض مسيّرة أميركية!

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وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إنه بعد "رصد هدف جوي يقترب من حدود الدولة الروسية" في البحر الأسود، أرسلت موسكو مقاتلة من طراز سو-30.ولفتت الوزارة إلى أنَّ "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي بوصفه مسيرة استطلاع (من طراز) إم كيو-9 إيه تابعة للقوات الجوية الأميركية"، موضحة أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت مسيرة الاستطلاع الأجنبية أدراجها مبتعدة من الحدود".ولاحقاً، عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها من دون أي حادث، وفق المصدر نفسه.