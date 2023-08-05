بمشاركة ممثلين عن 40 دولة.. انطلاق المحادثات حول حرب أوكرانيا برعاية السعودية في جدة

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قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن المحادثات التي تستضيفها السعودية حول الأزمة الأوكرانية انطلقت في جدة بعد ظهر اليوم السبت.ويأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، في إطار ضغط دبلوماسي كبير من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين من خلال التواصل مع دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية التي ما تزال مترددة في توضيح موقفها حيال صراع أضر بالاقتصاد العالمي.ويشارك مسؤولون كبار من نحو 40 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين والهند في هذه المحادثات، التي تأمل كييف وحلفاؤها أن تؤدي إلى اتفاق على مبادئ أساسية لإنهاء حرب أوكرانيا سلميا.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبّر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن أمله في أن تكون المحادثات في السعودية ناجحة.