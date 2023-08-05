قمة مصرية اماراتية اليوم في القاهرة

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الإماراتي في مدينة العلمين.



واستعرض الشيخ محمد بن زايد والسيسي مسارات التعاون الذي يواصل تطوره النوعي خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع قاعدته بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات. بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما إلى مواصلة التقدم واستدامة التنمية والازدهار.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الإماراتي في مدينة العلمين.واستعرض الشيخ محمد بن زايد والسيسي مسارات التعاون الذي يواصل تطوره النوعي خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع قاعدته بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

كما تطرق الطرفان إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.



وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.