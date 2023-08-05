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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة

Lebanon 24
05-08-2023 | 12:30
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تسلمت قوات سلاح البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة للعمل ضمن وحداتها العسكرية.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن "سلاح البحرية في الحرس الثوري قد تسلم عددا من المنظومات والمعدات الاستراتيجية الجديدة".
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وأكدت الوكالة أنه "بحضور كل من القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس الثوري،الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من المسؤولين العسكريين الآخرين، تم الكشف عن مئات الأنظمة والمعدات الاستراتيجية الجديدة لقوات الحرس الثوري في البلاد".
وأشارت الوكالة إلى أن تلك الأنظمة والمعدات الاستراتيجية الجديدة تعد نتاجا لجهود العلماء والمتخصصين في منظمة الجو فضاء ومنظمة الصناعات البحرية، ومعهما كل من منظمة الطيران والصناعات الإلكترونية في وزارة الدفاع الإيرانية، فضلا عن الشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص ومراكز بحرية الحرس الثوري الإيراني، حسب الوكالة الإيرانية.
وتم الكشف عن "طائرات الاستطلاع والهجوم والقتال ومركبات الدعم والقيادة، بالإضافة إلى أنظمة جمع المعلومات والهجوم والدفاع في مجال الحرب الإلكترونية".
وقد تسلمت بحرية الحرس الثوري الإيراني مجموعة مختلفة من شاحنات إطلاق صواريخ "كروز" وأنظمة الرادار والقيادة والمئات من صواريخ "كروز" نفسها، وصواريخ باليستية أيضا يتراوح مداها بين 300 و1000 كم.
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