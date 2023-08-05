عناصر "فاغنر" تصل إلى عاصمة النيجر.. تقارير تكشف أهدافهم!

كشفت تقارير عن وجود عناصر من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في العاصمة النيجرية نيامي، بهدف توفير الدعم العسكري لقادة الانقلاب في النيجر.



وتحدّث موقع "إل إس آي أفريكا"، السبت، عن وجود "مدربين" من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في العاصمة النيجرية نيامي، مشيراً إلى أن قوات فاغنر ستوفر الدعم اللوجستي لقادة الانقلاب في نيامي بهدف تعزيز سلطتهم".

Advertisement

وفي وقتٍ سابق، كشفت أنباء عديدة عن وصول "وحدة روسية كبيرة" مجهزة بأسلحة متطورة، إلى مالي، ليلة الجمعة، لنشرها مع القوات المسلحة المالية على حدود النيجر، وفق ما قال الصحفي المالي المقرب من السلطة عبدول نيانغ. وتحدّث موقع "إل إس آي أفريكا"، السبت، عن وجود "مدربين" من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في العاصمة النيجرية نيامي، مشيراً إلى أن قوات فاغنر ستوفر الدعم اللوجستي لقادة الانقلاب في نيامي بهدف تعزيز سلطتهم".وفي وقتٍ سابق، كشفت أنباء عديدة عن وصول "وحدة روسية كبيرة" مجهزة بأسلحة متطورة، إلى مالي، ليلة الجمعة، لنشرها مع القوات المسلحة المالية على حدود النيجر، وفق ما قال الصحفي المالي المقرب من السلطة عبدول نيانغ.

وكان المجلس العسكري الجديد في النيجر طلبَ المساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن رئيس البلاد محمد بازوم أو مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل الكتلة الإقليمية لدول غرب إفريقيا، بحسب أحد المحللين.



وجاء الطلب خلال زيارة قام بها أحد قادة الانقلاب، وهو الجنرال ساليفو مودي، إلى مالي المجاورة، حيث تواصل مع شخص من فاغنر، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".



ويواجه المجلس العسكري في النيجر يوم الأحد مهلة حددتها الكتلة الإقليمية المعروفة باسم إيكواس للإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وإعادة تنصيبه.