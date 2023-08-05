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عربي-دولي

الادعاء ضد ترامب يطلب إصدار أمر احترازي ضده بعد "التهديد"

Lebanon 24
05-08-2023 | 13:31
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طلب الادعاء من قاض أميركي الحد من المعلومات التي يمكن للرئيس السابق دونالد ترامب عرضها علنا في ما يتعلّق بالاتهام الأخير الموجّه إليه، مشيرين إلى منشور تهديدي له وصفه فريق حملته الانتخابية بأنه "خطاب سياسي".
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المدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر، مساء الجمعة، مذكّرة حضّ فيها قاضية فدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلّق بالأدلة التي تكشف في مرحلة ما قبل المحاكمة لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.

يأتي هذا التطور بعد ساعات على تجاهل ترامب تحذيرا كان قاض قد وجّهه إليه بوجوب عدم مناقشة القضية مع أي من الشهود المحتملين بنشره، ما اعتبر تهديدا صارخا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".
 
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